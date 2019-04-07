Барков побил сезонный рекорд Буре по очкам за «Флориду»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». Завершился второй период, счёт — 3:1 в пользу гостей. На 32-й минуте отличился финский нападающий хозяев Александр Барков, ассистентом выступил Джонатан Юбердо.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Барков проводит лучший сезон в карьере. В 82 матчах на его счету 95 баллов – 35 голов и 60 результативных передач при показателе полезности «-5». Форвард побил сезонный рекорд Павла Буре по количеству очков. В сезоне-1999/00 россиянин набрал 94 (58+36) балла в 74 встречах.

Видео гола Баркова также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Флорида» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков.