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Кубок Стэнли-2019: «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Вашингтон» — с «Каролиной»

Кубок Стэнли-2019: «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Вашингтон» — с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

Соперником «Тампы», выигравшей и конференцию, и регулярный чемпионат, стал «Коламбус», занявший последнюю кубковую строчку. «Каролина», одержавшая в последний игровой день регулярки победу над «Филадельфией», будет играть против действующего чемпиона «Вашингтона», который уступил «Айлендерс». Пара «Бостона» и «Торонто» была известна заранее.

Первые матчи плей-офф пройдут 10 апреля.

Турнирная сетка и пары плей-офф НХЛ! LIVE
Следим, кто и с кем сыграет в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2019.
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