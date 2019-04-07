Кубок Стэнли-2019: «Тампа» сыграет с «Коламбусом», «Вашингтон» — с «Каролиной»

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Восточной конференции.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

Соперником «Тампы», выигравшей и конференцию, и регулярный чемпионат, стал «Коламбус», занявший последнюю кубковую строчку. «Каролина», одержавшая в последний игровой день регулярки победу над «Филадельфией», будет играть против действующего чемпиона «Вашингтона», который уступил «Айлендерс». Пара «Бостона» и «Торонто» была известна заранее.

Первые матчи плей-офф пройдут 10 апреля.