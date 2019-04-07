Ничушкин установил рекорд НХЛ, обойдясь без голов и штрафных минут в сезоне

«Даллас Старз» принимает «Миннесоту Уайлд» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу второго периода счёт не открыт.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин не принимает участия в игре. Таким образом, 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом в истории лиги, кто в регулярном чемпионате не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут, при этом проведя более 50 матчей.

В нынешнем сезоне на счету Ничушкина 10 (0+10) очков в 57 матчах при показателе полезности «-4». Валерий произвёл 65 бросков в створ ворот. Безголевая серия воспитанника «Трактора» насчитывает уже 83 матча.

«Даллас» занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко.

