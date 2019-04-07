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«Айлендерс» в гостях уверенно обыграли «Вашингтон», у Овечкина «-2»

«Айлендерс» в гостях уверенно обыграли «Вашингтон», у Овечкина «-2»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Айлендерс» Валттери Фильппула, который оформил дубль. Голом также отметился Мэтт Мартин. Голкипер гостей Робин Ленер оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 29 бросков.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 42 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 5 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0 : 3
0:0, 0:1, 0:2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Фильппула (Тэйвз, Бовиллье) – 22:55 (5x5), 0:2 – Фильппула (Пелеч, Комаров) – 50:54 (5x5), 0:3 – Мартин (Сизикас, Клаттербак) – 57:27 (en)
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