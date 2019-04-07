«Айлендерс» в гостях уверенно обыграли «Вашингтон», у Овечкина «-2»

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Айлендерс» Валттери Фильппула, который оформил дубль. Голом также отметился Мэтт Мартин. Голкипер гостей Робин Ленер оформил шестой шат-аут в сезоне, отразив 29 бросков.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 22 минуты 42 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 5 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-2». Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.