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«Коламбус» без Бобровского обыграл «Оттаву», у Панарина две передачи и «+3»

«Коламбус» без Бобровского обыграл «Оттаву», у Панарина две передачи и «+3»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд, который набрал 3 1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Пьер-Люк Дюбуа.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 16 минут 42 секунды, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «+3». Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» — 4:3 (3:1, 1:2, 0:0). Для «Флайерз» это поражение стало пятым кряду.

Ещё в одной встрече «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Баффало Сэйбрз» с разгромным счётом 1:7 (1:2, 0:3, 0:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 6
0:3, 1:1, 1:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Дюбуа (Панарин, Савар) – 03:39 (5x5), 0:2 – Нутиваара (Бьёркстранд, Фолиньо) – 09:08 (5x5), 0:3 – Дюбуа – 10:33 (5x5), 1:3 – Шабо (Гиббонс) – 28:50 (5x5), 1:4 – Тексье (Бьёркстранд) – 35:35 (5x5), 2:4 – Бёдкер (Тирни, Райан) – 46:32 (5x5), 2:5 – Бьёркстранд – 49:28 (5x5), 2:6 – Нэш (Панарин, Савар) – 58:43 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 4
1:3, 2:1, 0:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Фёгеле (Валльмарк, Макгинн) – 09:20 (5x5), 0:2 – Фолк (Мартинук, Макгинн) – 11:29 (5x5), 1:2 – Линдблом (Санхайм, Жиру) – 14:19 (5x5), 1:3 – Терявяйнен (Стаал, Нидеррайтер) – 15:40 (5x5), 2:3 – Конечны (Лотон) – 21:27 (5x5), 3:3 – Кутюрье (Ворачек, Жиру) – 26:07 (5x4), 3:4 – Стаал (Хэмилтон, Терявяйнен) – 27:33 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 7
1:2, 0:3, 0:2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Райнхарт (Айкел) – 03:22 (5x5), 0:2 – Далин (Ристолайнен, Айкел) – 11:50 (5x4), 1:2 – Манта (Атанасиу, Гронек) – 15:11 (5x4), 1:3 – Шири (Нельсон, Уилсон) – 28:37 (5x5), 1:4 – Скиннер – 31:29 (5x5), 1:5 – Гиргенсонс (Поменвиль) – 32:47 (5x5), 1:6 – Скиннер (Далин) – 50:25 (5x5), 1:7 – Монтур (Ристолайнен, Окпосо) – 51:39 (5x4)
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