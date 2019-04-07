«Коламбус» без Бобровского обыграл «Оттаву», у Панарина две передачи и «+3»

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд, который набрал 3 1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Пьер-Люк Дюбуа.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 16 минут 42 секунды, отметился двумя результативными передачами и окончил матч с показателем полезности «+3». Сергей Бобровский не попал в заявку на матч.

В параллельном матче «Каролина Харрикейнз» в гостях обыграл «Филадельфию Флайерз» — 4:3 (3:1, 1:2, 0:0). Для «Флайерз» это поражение стало пятым кряду.

Ещё в одной встрече «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Баффало Сэйбрз» с разгромным счётом 1:7 (1:2, 0:3, 0:2).