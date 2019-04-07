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2 очка Наместникова помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург», у Малкина «-2»

2 очка Наместникова помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург», у Малкина «-2»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил Райан Строум. Самым результативным в составе «Рейнджерс» стал Владислав Наместников, который набрал 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 36 бросков из 39. Павел Бучневич очков не набрал.

Видео гола Наместникова доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 50 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 1 силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельной встрече «Флорида Пантерз» дома уступил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:4 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 0:1).

Ещё в одном матче «Монреаль Канадиенс» по буллитам обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:5 Б (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0). Автором победного буллита стал форвард Райан Пилинг, который в основное время оформил хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 4
1:1, 0:0, 2:2, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Кросби (Гюнцель, Макканн) – 06:36 (5x5), 1:1 – Смит – 12:49 (5x5), 2:1 – Бьюгстад (Хёрнквист, Петтерссон) – 42:28 (5x5), 2:2 – Шей – 52:34 (5x5), 2:3 – Наместников (Пионк) – 53:50 (4x5), 3:3 – Гюнцель – 57:25 (5x5), 3:4 – Строум – 62:09 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 4
0:1, 1:2, 2:0, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Бастиан (Хишир, Батчер) – 01:27 (5x5), 0:2 – Бастиан (Яковлев, Коулман) – 27:41 (5x5), 1:2 – Барков (Юбердо) – 31:58 (5x5), 1:3 – Заха (Андерсон, Руни) – 34:29 (5x5), 2:3 – Юбердо (Дадонов, Яндл) – 56:35, 3:3 – Хоффман (Барков, Трочек) – 58:35 (5x5), 3:4 – Зейджак (Сиверсон, Заха) – 60:56 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
6 : 5
1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Хайман – 05:50 (5x5), 0:2 – Гардинер (Марнер, Хайман) – 08:03 (5x5), 1:2 – Пилинг (Уил, Делорье) – 11:41 (5x5), 2:2 – Пилинг (Питри, Делорье) – 22:56 (5x5), 3:2 – Уил (Армиа, Друен) – 27:04 (5x4), 3:3 – Мур (Готье) – 28:47 (5x5), 4:3 – Шоу (Доми, Лехконен) – 30:17 (5x5), 4:4 – Нюландер (Кадри) – 37:33 (5x5), 4:5 – Капанен (Мэттьюс, Юнссон) – 48:04 (5x5), 5:5 – Пилинг (Лехконен, Шоу) – 57:29 (5x5), 6:5 – Пилинг – 65:00 ( ПБ)
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