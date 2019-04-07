2 очка Наместникова помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург», у Малкина «-2»

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил Райан Строум. Самым результативным в составе «Рейнджерс» стал Владислав Наместников, который набрал 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 36 бросков из 39. Павел Бучневич очков не набрал.

Видео гола Наместникова доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 50 секунд, нанёс два броска в створ ворот, совершил 1 силовой приём и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельной встрече «Флорида Пантерз» дома уступил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:4 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 0:1).

Ещё в одном матче «Монреаль Канадиенс» по буллитам обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:5 Б (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0). Автором победного буллита стал форвард Райан Пилинг, который в основное время оформил хет-трик.