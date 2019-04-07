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«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» и стал победителем Центрального дивизиона

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» и стал победителем Центрального дивизиона
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:2 (0:2, 2:0, 3:0) в пользу хозяев. Для «Предаторз» эта победа стала третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Данте Фаббро, Филип Форсберг, Виктор Арвидссон, Колтон Сиссонс и Ник Бонино. Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне отразил 31 бросок из 33. Вратарь «Блэкхоукс» Кэм Уорд совершил 45 сейвов.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов провёл на льду 19 минут 35 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 2
0:2, 2:0, 3:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Перлини (Строум, Дебринкэт) – 02:58 (5x5), 0:2 – Каджула (Кейн) – 10:07 (5x5), 1:2 – Фаббро (Форсберг, Хэмьюс) – 29:07 (5x5), 2:2 – Форсберг (Гранлунд, Симмондс) – 38:50 (5x5), 3:2 – Арвидссон (Смит, Суббэн) – 43:33 (5x4), 4:2 – Сиссонс (Бонино, Эллис) – 57:51 (5x5), 5:2 – Бонино (Уотсон) – 59:03 (5x5)
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