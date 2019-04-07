Дубль Сегина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»

«Даллас Старз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 0:3) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 3-й период, в котором «Старз» забросили три шайбы.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Дубль в составе победителей оформил форвард Тайлер Сегин, еще одну шайбу забросил Тайлер Питлик. Голкипер «Старз» Бен Бишоп оформил седьмой шат-аут в сезоне, отразив 24 броска.

Видео доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 14 минут 39 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Антон Худобин в заявку на матч не попал.