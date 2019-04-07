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Дубль Сегина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»

Дубль Сегина и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 3:0 (0:0, 0:0, 0:3) в пользу хозяев. Решающим в матче стал 3-й период, в котором «Старз» забросили три шайбы.

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Дубль в составе победителей оформил форвард Тайлер Сегин, еще одну шайбу забросил Тайлер Питлик. Голкипер «Старз» Бен Бишоп оформил седьмой шат-аут в сезоне, отразив 24 броска.

Видео доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 14 минут 39 секунд, нанёс три броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Антон Худобин в заявку на матч не попал.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2009, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 6
0:3, 2:1, 1:2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Рууту (Стаал, Уитни) – 7:44 (5x3), 0:2 – Стаал (Каллен, Йокинен) – 10:14 (5x5), 0:3 – Йокинен (Каллен, Стаал) – 14:30 (5x5), 1:3 – Грин (Флайшман, Овечкин) – 21:14 (5x4), 1:4 – Саттер (Рууту) – 23:32 (5x5), 2:4 – Фер (Лайк) – 32:56 (5x5), 3:4 – Лайк (Овечкин, Грин) – 41:22 (5x4), 3:5 – Самсонов (Стаал, Йокинен) – 50:00 (5x5), 3:6 – Стаал – 58:28 (en)
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