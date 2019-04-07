Драйзайтль забросил 50-ю шайбу в сезоне. Отставание от Овечкина — 1 гол

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Идёт второй период, счёт равный — 1:1. На 11-й минуте отличился немецкий нападающий гостей Леон Драйзайтль, ассистентами выступили Райан Ньюджент-Хопкинс и Андрей Секера.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В снайперской гонке немец приблизился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, в активе которого 51 гол. На счету Драйзайтля 50 заброшенных шайб. Он проводит лучший сезон в карьере, набрав в 82 матчах 105 (50+55) очков.

Видео гола Драйзайтля также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Эдмонтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 77 очков.