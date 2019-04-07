Кубок Стэнли-2019: «Нэшвилл» сыграет с «Далласом», «Калгари» — с «Колорадо»

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции.

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» *



* — команда, которая начнёт серию на своём льду, пока не определена.

В последний игровой день регулярного чемпионата «Нэшвилл» обыграл дома «Чикаго» (5:2) и стал победителем Центрального дивизиона. В плей-офф он сыграет с «Далласом», который оставил за собой первую «уайлд-кард», переиграв на своей площадке «Миннесоту» (3:0).

Пара «Сан-Хосе» — «Вегас» была известна заранее, а в паре «Виннипега» и «Сент-Луиса» пока не определён клуб, который начнёт серию дома. Для этого «Джетс» нужно выигрывать в гостях у «Аризоны», любой другой результат даст преимущество «блюзменам».