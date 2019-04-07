Ковальчук забросил 15-ю шайбу в сезоне, эффектно обыграв Флёри

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился 15-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Вегас Голден Найтс» (идёт второй период, счёт — 3:2) он поразил ворота соперника на 13-й минуте, прервав 9-матчевую безголевую серию.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Это 33-е результативное действие для Ковальчука в сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина 849 (432+417) очков в 880 матчах.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Видео гола Ковальчука также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.