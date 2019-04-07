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Макдэвид получил серьёзную травму в последнем матче сезона

Макдэвид получил серьёзную травму в последнем матче сезона
Хоккей / НХЛ

Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму в последнем матче сезона-2018/19 против «Калгари» (идёт 3-й период, счёт — 3:1 в пользу «Ойлерз»).

В начале второго периода в одном из эпизодов Макдэвид на полной скорости атаковал ворота соперников, но его сбил с ног защитник «Флэймз» Марк Джиордано. В результате этого Макдэвид врезался в ворота и не смог покинуть лёд без посторонней помощи.

В 77 предыдущих матчах сезона Макдэвид забил 41 гол и отдал 75 результативных передач. В розыгрыш Кубка Стэнли — 2019 «нефтяники» не попали.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

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