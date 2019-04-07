Кросби в 6-й раз набрал 100 очков за сезон – рекорд среди действующих игроков

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Это позволило ему достичь отметки 100 (35+65) очков в 79 матчах сезона – впервые с сезона-2013/14.

Канадец набрал 100 или более очков в шестой раз за карьеру – это рекорд среди действующих игроков НХЛ и второй результат в истории «Питтсбурга» после нынешнего владельца клуба Марио Лемье (10).



В топ-3 за историю НХЛ по количеству таких сезонов входят Уэйн Гретцки (15), Лемье (10) и Марсель Дионн (8).