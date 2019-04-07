Защитник «Калгари» не дал Драйзайтлю догнать Овечкина и взять «Ришар»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Калгари Флэймз» (3:1) в заключительный игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Главной интригой матча была заочное противостояние Александра Овечкина и форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля в борьбе за «Морис Ришар Трофи». Перед началом матча Драйзатль отставал от Александра на две заброшенные шайбы. Немецкий форвард сумел отличиться на 11-й минуте первого периода, а в конце матча имел прекрасный шанс сравняться с Овечкиным. Драйзайтль бросал по пустым воротам «огоньков», но защитник «Калгари» Расмус Андерссон сумел парировать бросок.

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Если бы Драйзайтль поразил ворота, то разделил бы с Овечкиным звание лучшего снайпера НХЛ в нынешнем сезоне.

Драйзайтль забросил 50-ю шайбу в сезоне. Отставание от Овечкина — 1 гол