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Защитник «Калгари» не дал Драйзайтлю догнать Овечкина и взять «Ришар»

Защитник «Калгари» не дал Драйзайтлю догнать Овечкина и взять «Ришар»
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Калгари Флэймз» (3:1) в заключительный игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Главной интригой матча была заочное противостояние Александра Овечкина и форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля в борьбе за «Морис Ришар Трофи». Перед началом матча Драйзатль отставал от Александра на две заброшенные шайбы. Немецкий форвард сумел отличиться на 11-й минуте первого периода, а в конце матча имел прекрасный шанс сравняться с Овечкиным. Драйзайтль бросал по пустым воротам «огоньков», но защитник «Калгари» Расмус Андерссон сумел парировать бросок.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

Если бы Драйзайтль поразил ворота, то разделил бы с Овечкиным звание лучшего снайпера НХЛ в нынешнем сезоне.

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