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Дубль Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» одержать победу в матче с «Вегасом»

Дубль Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» одержать победу в матче с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев. «Голден Найтс» потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук. Он провёл на льду 15 минут 40 секунд, забросил две шайбы, заблокировал два броска и окончил матч с показателем полезности «+3».

Голами в составе победителей также отметились: Джефф Картер, Мэтт Рой и Анже Копитар. Голкипер «Кингз» Джонатан Куик отразил 29 бросков из 31.

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» дома уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
5 : 2
2:0, 1:2, 2:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Ковальчук – 12:14 (5x5), 2:0 – Картер (Клиффорд) – 15:00 (5x5), 3:0 – Рой (Браун, Иафалло) – 30:35 (5x5), 3:1 – Пирри (Икин, Энгелланд) – 30:51 (5x5), 3:2 – Зыков (Шульдт, Маршессо) – 33:09 (5x5), 4:2 – Копитар (Браун, Грундстрём) – 48:52 (5x4), 5:2 – Ковальчук (Копитар) – 59:05 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2019, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 2
2:1, 1:1, 2:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Джост – 02:56 (5x5), 1:1 – Бёрнс (Гертл) – 07:25 (5x5), 2:1 – Кейн (Нюквист, Диллон) – 11:15 (5x5), 2:2 – Маккиннон (Ландеског, Жирар) – 21:29 (5x5), 3:2 – Лабанк (Торнтон, Сёренсен) – 26:57 (5x5), 4:2 – Нюквист (Кейн, Гертл) – 45:38 (5x5), 5:2 – – 59
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