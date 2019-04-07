Дубль Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» одержать победу в матче с «Вегасом»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) в пользу хозяев. «Голден Найтс» потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук. Он провёл на льду 15 минут 40 секунд, забросил две шайбы, заблокировал два броска и окончил матч с показателем полезности «+3».

Голами в составе победителей также отметились: Джефф Картер, Мэтт Рой и Анже Копитар. Голкипер «Кингз» Джонатан Куик отразил 29 бросков из 31.

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» дома уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0).