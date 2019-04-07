Илья Ковальчук — автор последней шайбы регулярного чемпионата-2018/19 в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу хозяев. «Голден Найтс» потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах.

Это был заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ. Автором последней шайбы стал российский нападающий Илья Ковальчук, поразивший пустые ворота. Это 34-е результативное действие для Ковальчука в нынешнем сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина 850 (433+417) очков в 880 матчах.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Дэвилз».