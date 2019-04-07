Радулов набрал 300-е очко в НХЛ и повторил личный рекорд результативности

«Даллас Старз» победил «Миннесоту Уайлд» в заключительный игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Джима Монтгомери.

Форвард «Далласа» Александр Радулов сделал голевую передачу, благодаря чему достиг отметки 300 (121+179) очков в 382 матчах за карьеру в лиге. В нынешнем сезоне на счету российского нападающего 72 (29+43) очка в 70 матчах при общей полезности «+22». Радулов повторил личный рекорд результативности. Ранее Радулов также обновил личный рекорд по голам.

В этой игре он провёл на льду 14 минут 39 секунд (3:04 – в большинстве, показатель полезности «+1») и отметился 3 бросками в створ, 1 блок-шотом и 2 перехватами. Также получил малый штраф.