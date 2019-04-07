Драйзайтль – первый в истории НХЛ игрок из Германии, забивший 50 голов за сезон

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Калгари Флэймз» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Таким образом, «Ойлерз» прервали серию из пяти поражений.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забил 50-й гол в сезоне. Он стал первым с сезона-1986/87 игроком «Ойлерз», достигшим этой отметки – тогда её пересекли Яри Курри и Уэйн Гретцки. Также Драйзайтль стал первым игроком из Германии, забившим 50 или более голов в сезоне НХЛ.

Немецкий форвард в конце матча имел прекрасный шанс сравняться с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в борьбе за «Морис Ришар Трофи». Драйзайтль бросал по пустым воротам «огоньков», но защитник «Калгари» Расмус Андерссон сумел парировать бросок.