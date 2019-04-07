Коннор Макдэвид избежал перелома ноги

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, получивший травму в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:1), избежал перелома ноги.

Как сообщили представители «нефтяников», рентгеновский снимок не выявил перелома, но окончательную степень тяжести травмы даст МРТ, которая будет сделана после возвращения команды в Эдмонтон.

«Его осмотрели уже много людей. Пока что всё хорошо, а МРТ всё выяснит», — сказал главный тренер «Ойлерз» Кен Хичкок.



«Он наш лидер, наш капитан. Никогда не хочешь видеть, как подобное случается с кем-то, а особенно с ним», — добавил нападающий Леон Драйзайтль.



Макдэвид мог быть одним из кандидатов на поездку на ЧМ-2019 в составе сборной Канады. На чемпионатах мира он играл в 2016 и 2018 годах, став обладателем золота (2016).