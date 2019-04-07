39-летний Марло оформил 10-й сезон подряд без пропуска матчей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» по буллитам обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:5 (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0). Автором победного буллита стал форвард Райан Пилинг, который в основное время оформил хет-трик.

Нападающий «Торонто» Патрик Марло принял участие в матче, оформив 10-й сезон подряд без пропуска игр. Для ветерана НХЛ этот матч стал 785-м подряд. Его серия по количеству игр без пропусков является шестой в истории НХЛ. В последний раз Патрик пропускал игру регулярного чемпионата ещё в сезоне-2008/09.

За карьеру в НХЛ на счету 39-летнего канадского нападающего 551 заброшенная шайба и 615 результативных передач при показателе полезности «-13». Контракт Марло рассчитан до конца сезона-2019/20.