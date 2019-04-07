Ковальчук заработал «+3» и смог уйти из тройки самых «вредных» игроков регулярки

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу хозяев. «Голден Найтс» потерпели седьмое поражение в последних восьми матчах.

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук смог закончить регулярный чемпионат-2018/19, не войдя в тройку худших хоккеистов НХЛ по «плюс-минусу». В заключительной игре регулярного чемпионата россиянин оформил голевой дубль и набрал «+3» по показателю полезности.

В итоге Ковальчук набрал «-26» в 64 матчах и финишировал на шестом месте с конца, хотя до старта матча с «Голден Найтс» входил в тройку худших. Самым «вредным» игроком сезона стал защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен («-41»), второе место занял защитник «королей» Дрю Даути («-34»), а замкнул тройку худших форвард «Оттавы» Бобби Райан («-29»). Стоит добавить, что совсем рядом с Ковальчуком расположился другой российский нападающий — Евгений Малкин, у которого «-25» в 68 встречах.