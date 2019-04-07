ФХР поздравила с 38-летием главу штаба сборной России Романа Ротенберга

Сегодня, 7 апреля, отмечает день рождения глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. ФХР поздравила функционера с днём рождения на официальном сайте организации.

«Желаем, чтобы сборные команды страны продолжали радовать вас победами, яркой игрой и красивыми шайбами. Уверены, впереди вас ждут новые успехи в деле популяризации и развития российского хоккея, в том числе дальнейшей реализации одного из самых важных проектов ФХР – национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Роман Борисович, оставайтесь примером профессионального отношения к любимому делу! Здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения, достижения новых вершин в карьере и новых амбициозных проектов на благо отечественного спорта!» — сказано в поздравлении.