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ФХР поздравила с 38-летием главу штаба сборной России Романа Ротенберга

ФХР поздравила с 38-летием главу штаба сборной России Романа Ротенберга
Хоккей / Прочие

Сегодня, 7 апреля, отмечает день рождения глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. ФХР поздравила функционера с днём рождения на официальном сайте организации.

«Желаем, чтобы сборные команды страны продолжали радовать вас победами, яркой игрой и красивыми шайбами. Уверены, впереди вас ждут новые успехи в деле популяризации и развития российского хоккея, в том числе дальнейшей реализации одного из самых важных проектов ФХР – национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Роман Борисович, оставайтесь примером профессионального отношения к любимому делу! Здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения, достижения новых вершин в карьере и новых амбициозных проектов на благо отечественного спорта!» — сказано в поздравлении.

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