Малкин: недоволен своим сезоном, но, если возьмём кубок, о регулярке все забудут

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвёл итоги завершившегося регулярного чемпионата НХЛ.

«Серия с «Айлендерс» будет отличной битвой. Мы начинаем на выезде, надо быть готовыми и фокусироваться на первом периоде. Это непросто, каждая смена будет иметь значение. У нас большой опыт, мы много играли в плей-офф. У нас есть ребята с тремя Кубками Стэнли, есть лидеры. Нам надо контролировать игру, больше владеть шайбой и атаковать. Это наша игра.

Для меня год был не лучшим, но сейчас начинается новый сезон – плей-офф. У нас есть второй шанс, и мне надо помогать команде. Знаю, что могу играть лучше. Недоволен своим сезоном. Была травма, у меня «-25». Но сейчас всё обнулилось. Если выиграем кубок, все забудут о регулярном сезоне», — приводит слова Малкина «твиттер» Pens Inside Scoop.