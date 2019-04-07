Никита Кучеров — вторая звезда последнего дня регулярного чемпионата НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте подвела итоги заключительного дня регулярного чемпионата, определив тройку лучших игроков.

Первой звездой дня стал форвард «Монреаль Канадиенс» Райан Пилинг, оформивший хет-трик в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ) и ставший автором исторического клубного достижения.

Второй звездой признан нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набравший 2 (1+1) очка в игре с «Бостон Брюинз» (6:3). Кучеров побил российский рекорд по очкам за сезон и впервые в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи».

Замкнул тройку лучших форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, отметившийся заброшенной шайбой в матче с «Калгари Флэймз» (3:1). Немецкий форвард в конце матча имел прекрасный шанс сравняться с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в борьбе за «Морис Ришар Трофи». Драйзайтль бросал по пустым воротам «огоньков», но защитник «Калгари» Расмус Андерссон сумел парировать бросок.