Вышински: когда Уильямс в седьмой игре выбьет «Вашингтон», это будет круто

Журналист ESPN Грег Вышински перед стартом серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной Харрикейнз» вспомнил об одной из главных примет в истории Кубка Стэнли.

«Когда Уильямс в седьмой игре забросит шайбу, которая выбьет «Вашингтон», это будет круто», — написал Вышински в «Твиттере».

Таким образом, Вышински вспомнил о прозвище ветерана «Каролины» Джастина Уильямса. За свою карьеру в НХЛ 37-летний Уильямс провёл восемь седьмых матчей в плей-офф, в которых одержал семь побед (рекорд НХЛ), забил семь голов (рекорд НХЛ и набрал 14 очков (рекорд НХЛ).

За свою игру в седьмых матчах розыгрыша Кубка Стэнли, получил прозвище Мистер седьмая игра. Джастин выступал в «столичной» команде на протяжении двух сезонов (2015/17).

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