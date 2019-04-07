Вратари «Айлендерс» Робин Ленер и Томас Грайсс выиграли «Дженнингс Трофи»

По итогам заключительного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ определилась самая мало пропускающая команда сезона. Это звание досталось «Нью-Йорк Айлендерс», который пропустил 196 шайб. Ближайший конкурент – «Даллас Старз» – завершил сезон с 202 пропущенными шайбами.

Таким образом, вратари «островитян» Робин Ленер и Томас Грайсс разделили приз «Уильям Дженнингс Трофи», который присуждается вратарю или вратарям команды с наименьшим числом пропущенных шайб. Чтобы претендовать на приз, вратарь должен провести как минимум 25 матчей в сезоне.

Ленер в 46 матчах (43 – в старте, в трёх выходил на замену) одержал 25 побед (из них шесть — сухие) при 93% отраженных бросков и коэффициенте надёжности 2,13.

Грайсс в 43 матчах (39 – в старте, в четырёх выходил на замену) одержал 23 победы при 92,7% отраженных бросков и коэффициенте надёжности 2,28.

Ранее шведский вратарь страдал психическим заболеванием и размышлял о самоубийстве.

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