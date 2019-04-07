850-е очко Ковальчука в НХЛ — в обзоре последнего матча регулярного чемпионата

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу хозяев. «Голден Найтс» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах.

Это был заключительный матч регулярного чемпионата НХЛ. Автором последней шайбы стал российский нападающий Илья Ковальчук, поразивший пустые ворота. Это 34-е результативное действие для Ковальчука в нынешнем сезоне. В НХЛ на счету россиянина 850 (433+417) очков в 880 матчах.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Российский форвард смог закончить регулярный чемпионат-2018/19, не войдя в тройку худших хоккеистов НХЛ по «плюс-минусу». В заключительной игре регулярного чемпионата россиянин набрал «+3» по показателю полезности.