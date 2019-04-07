Феномельный дебют Пилинга в НХЛ — в обзоре голевой феерии «Монреаля» и «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» по буллитам обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:5 (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0). Автором победного буллита стал форвард Райан Пилинг, который в основное время оформил хет-трик.

Райан стал третьим игроком в истории «Монреаля», сделавшим как минимум хет-трик в дебютном матче в лиге. Ранее подобного достижения добивались Джо Мэлоун (пять шайб, 19 декабря 1917 года) и Алекс Смарт (хет-трик, 14 января 1943 года). Таким образом, Пилинг повторил достижение игрока «Монреаля» 76-летней давности. По дублю в дебютной игре в НХЛ также оформляли Джон Фергюсон и Орель Жоля.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Райан является чемпионом мира 2017 года среди юниорских команд, серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и бронзовым призёром МЧМ-2018 в составе сборной США.