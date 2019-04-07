Василевский — о рекорде «Тампы»: 62 победы за сезон — это невероятно

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился эмоциями после завершения регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Лайтнинг» одержали 62 победы за сезон и повторили рекорд «Детройт Ред Уингз», который был установлен в сезоне-1995/96.

«Потрясающий сезон. 62 победы — это невероятно. Здорово, что мы смогли поделиться этим с нашими фанатами. С нетерпением жду начала плей-офф», — написал Василевский в своём «инстаграме».

Российский вратарь «Тампы» стал лучшим вратарём в нынешнем сезоне НХЛ по победам (39). Второе место занял ещё один россиянин — голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (37). Тройку лучших замкнул датский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен (36).