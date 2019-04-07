Овечкин — о 0:3: разумеется, «Вашингтон» не будет так играть в плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3).

«Не думаю, что мы оказывали достаточно давления на их оборону. Мы ждали и смотрели, что произойдёт. Разумеется, мы не будем так играть в плей-офф», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Российский нападающий в восьмой раз выиграл престижный приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В активе 33-летнего россиянина 51 заброшенная шайба, к которой он прибавил 38 результативных передач.

Ближайшим преследователем Овечкина стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 50 голов. Немецкий форвард мог догнать лидера в игре с «Калгари Флэймз» (3:1), но ограничился лишь одним голом.