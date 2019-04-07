Буре: давайте быть объективными. «Харт Трофи» надо отдать Кучерову

Чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Павел Буре прокомментировал достижение форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Кучеров смог побить рекорд Александра Могильного по количеству очков за регулярку.

«Он уже заработал «Арт Росс Трофи», став лучшим бомбардиром лиги. Это очень круто, потому что только четыре раза этот приз доставался нашему игроку. Как помню, раньше это делали только Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012). И вот спустя семь лет наш хоккеист, причём выступавший в ЦСКА — как и я, взошел на вершину.

Меня спросили, когда набирать очки было проще — сейчас или в начале 90-х. Я не люблю сравнивать времена. Забивать голы всегда тяжело. Но когда я заканчивал карьеру, в последние сезоны была не совсем интересная игра. Счета держались на уровне 0:0 или 1:0. Отлично, что НХЛ изменила правила. Теперь очень много удалений, хоккей стал чище, и ребята могут больше играть в атаке. Это важно для болельщиков, которые приходят на стадион в первую очередь, чтобы посмотреть голы. Они от этого заводятся, поддерживают свою команду. А не приходят в восторг от того, когда один хоккеист сажает другого «на вилы».

Я не решаю, кому вручать «Харт Трофи». Но давайте быть объективными. Конечно, этот приз надо отдать Кучерову. Он не только провел выдающийся сезон, но и «Тампа» показала сумасшедший результат, повторив рекорд НХЛ по победам, который раньше принадлежал «Детройту» (62). Тут можно быть уверенным на 100 процентов, кого наградят в июне в Лас-Вегасе», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.

Макдэвид — лучший форвард по версии Ассоциации игроков НХЛ, Кучеров — 4-й