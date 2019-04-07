35-летний Джиордано стал самым полезным игроком регулярного чемпионата НХЛ

Сегодня, 7 апреля, завершились последние матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игроком с лучшим показателем полезности («плюс-минус») по итогам чемпионата стал капитан «Калгари Флэймз» Марк Джиордано с «+39». В этом сезоне 35-летний защитник вышел на второе место в истории клуба по проведённым матчам.

В топ-5 вошли также защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона («+38»), защитник «Каролины Харрикейнз» Бретт Пеше («+35»), форвард «Калгари» Микаэль Баклунд («+34») и защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмулин («+31»).

Среди россиян лучший показатель – у форварда Никиты Кучерова из «Тампы» – «+24» (общее 21-е место), в топ-30 также вошёл Александр Радулов из «Даллас Старз» с «+22» (29-е место).