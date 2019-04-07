Стэмкос: было видно, что эта игра кое-что значит для Кучерова

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал достижение одноклубника — Никиты Кучерова, который смог побить национальный рекорд Александра Могильного по количеству очков за регулярку.

«Особенное событие. По его реакции и реакции скамейки было видно, что эта игра кое-что значит для Кучерова, так что я счастлив за него», — цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Лидер бомбардирской гонки забил гол и отдал передачу в матче с «Бостон Брюинз» (6:3). Благодаря этому российский форвард набрал уже 128 очков в нынешнем регулярном сезоне. Кучеров побил российский рекорд НХЛ по количеству очков за сезон в НХЛ. Прежнее достижение принадлежало Александру Могильному и было установлено в сезоне-1992/93 (127 баллов).

Реакция Кучерова на рекордное очко россиян в НХЛ