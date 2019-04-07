Михайлов: с большим сомнением отношусь к такому новомодному явлению, как ротация

Двукратный олимпийский чемпион член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА (3-2).

«Пятый матч был решающим? Ответ на этот вопрос даст только матч номер шесть. Всё остальное — гадания. Пятый матч полностью оправдал ожидания. 40 минут — со второго периода по третий — ЦСКА играл в свою силу и абсолютно по делу победил. Прежде всего, правильно подобранный состав. Он был оптимальным, никаких вопросов не возникло.

Сейчас не время такие моменты обсуждать, любая команда — это машина, в которой все детали подобраны и обкатаны. Могу сказать только одно: с большим сомнением отношусь к такому новомодному явлению, как ротация. Она приносит пользу разве что в исключительных случаях, а в целом, на мой взгляд, входит в противоречие с канонами советского хоккея. Да и мирового тоже», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

Кручинин: вроде бы в «Тракторе» удалось выбиться в лидеры, а в СКА снова ротация