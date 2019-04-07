Буре: всегда считал, что обогнать Гретцки нереально. Сейчас так не скажу

Чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Павел Буре прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Овечкин в восьмой раз за карьеру выиграл «Морис Ришар Трофи».

«Овечкин показал выдающийся результат. Если ты хоть раз забил 50 голов за сезон НХЛ, то уже считаешься суперзвездой. Теперь можно поздравить с этим статусом Леона Драйзайтля из «Эдмонтона». Но заметьте, в этом чемпионате такую высоту смогли покорить лишь двое. Это о многом говорит.

И знаете, я всегда считал, что обогнать Уэйна Гретцки по голам (894) нереально. Я называю его лучшим хоккеистом в истории лиги. Для меня была большая честь, когда Уэйн сказал, что задержался бы ещё на сезон в спорте, если бы «Рейнджерс» вовремя выменяли Павла Буре.

Но я смотрю, что делает Овечкин (658). Их разделяют всего 236 голов, а Александру только 33 года. Ещё играть и играть! Рекорды для того и существуют, чтобы их били. Поэтому я сейчас скажу то, что не говорил раньше. Конечно, если Овечкин будет и дальше забивать в таком темпе, то можно и догнать Гретцки», — цитирует Буре официальный сайт НХЛ.