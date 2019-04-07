Стали известны даты первых матчей Кубка Стэнли 2019 года

Сегодня, 7 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19. Розыгрыш Кубка Стэнли стартует в ночь c 10 на 11 апреля по Москве. Североамериканский журналист Джон Шэннон сообщил даты первых матчей в сериях.

Восточная конференция:



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» (11 апреля),

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (12 апреля),

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (12 апреля),

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» (11 апреля).

Западная конференция:



«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» (12 апреля),

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» (12 апреля),

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» (11 апреля),

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» (11 апреля).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея.