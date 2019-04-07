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Стали известны даты первых матчей Кубка Стэнли 2019 года

Стали известны даты первых матчей Кубка Стэнли 2019 года
Хоккей / НХЛ

Сегодня, 7 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19. Розыгрыш Кубка Стэнли стартует в ночь c 10 на 11 апреля по Москве. Североамериканский журналист Джон Шэннон сообщил даты первых матчей в сериях.

Восточная конференция:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» (11 апреля),
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (12 апреля),
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (12 апреля),
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» (11 апреля).

Западная конференция:

«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш» (12 апреля),
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» (12 апреля),
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз» (11 апреля),
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» (11 апреля).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1), впервые в истории став обладателем трофея.

Какая пара плей-офф НХЛ интересна вам больше всего?
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