Сегодня, 7 апреля, завершился регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в восьмой раз выиграл престижный приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, набрав 128 очков, обновил российский рекорд НХЛ по количеству очков за сезон в НХЛ. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал лучшим вратарём в сезоне НХЛ по победам. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский занял первое место среди голкиперов по матчам на ноль. Форвард «мундиров» Артемий Панарин установил клубный рекорд по очкам.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто лучший российский игрок сезона НХЛ?».

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.