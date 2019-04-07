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СКА — ЦСКА: Павел Дацюк проведёт первый матч в серии

СКА — ЦСКА: Павел Дацюк проведёт первый матч в серии
Хоккей / КХЛ

СКА определился с составом на шестой матч серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 7 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После пяти матчей подопечные Игоря Никитина впереди со счётом 3-2.

В состав питерского клуба вернулся 40-летний нападающий Павел Дацюк, пропустивший шесть предыдущих матчей команды в плей-офф. Опытный форвард начнёт игру не в звене с Никитой Гусевым. В заявке отсутствует нападающий Николай Прохоркин.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

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