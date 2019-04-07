СКА — ЦСКА: Павел Дацюк проведёт первый матч в серии

СКА определился с составом на шестой матч серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 7 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После пяти матчей подопечные Игоря Никитина впереди со счётом 3-2.

В состав питерского клуба вернулся 40-летний нападающий Павел Дацюк, пропустивший шесть предыдущих матчей команды в плей-офф. Опытный форвард начнёт игру не в звене с Никитой Гусевым. В заявке отсутствует нападающий Николай Прохоркин.

СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;

Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

СКА прижали к стенке. Больше права на ошибку у Питера нет ЦСКА находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Но списывать со счетов команду Ильи Воробьёва нельзя.