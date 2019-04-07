СКА — ЦСКА: гол гостей отменён из-за движения ногой со стороны Вея

Судейская бригада шестого матча серии финала Западной конференции СКА — ЦСКА отменила гол нападающего московского клуба Линдена Вея. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В первом периоде при счёте 0:1 шайба залетела в ворота питерцев от форварда ЦСКА. Арбитры отменили гол после просмотра видеоповтора, зафиксировав движение ногой.

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;

Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;

Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;

Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

Гол СКА отменили из-за визуальной помехи вратарю со стороны Белова

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.