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ЦСКА — о драке: арбитры держали Телегина, пока соперник пытался наносить удары

ЦСКА — о драке: арбитры держали Телегина, пока соперник пытался наносить удары
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Сергей Плотников сошёлся в кулачном бою с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным в шестом матче серии финала Западной конференции КХЛ, который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Драка у нас! Плотников против Телегина. Удивительно, но арбитры держали Ваню, пока соперник пытался наносить удары», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА в «Твиттере».

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;
Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;
Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

Посмотреть видео с дракой можно на официальном сайте КХЛ.

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