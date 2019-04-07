ЦСКА — о драке: арбитры держали Телегина, пока соперник пытался наносить удары

Нападающий СКА Сергей Плотников сошёлся в кулачном бою с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным в шестом матче серии финала Западной конференции КХЛ, который проходит в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Драка у нас! Плотников против Телегина. Удивительно, но арбитры держали Ваню, пока соперник пытался наносить удары», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА в «Твиттере».

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;

Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;

Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;

Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

Посмотреть видео с дракой можно на официальном сайте КХЛ.