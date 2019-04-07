СКА — ЦСКА: гости отыгрались с 0:2, забросив дважды за две с половиной минуты

ЦСКА отыграл дефицит в две шайбы в ходе второго периода шестого матча финальной серии Западной конференции КХЛ со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Московская команда забросила две шайбы стараниями Мэта Робинсона. В первом случае защитнику ассистировали Андрей Светлаков и Кирилл Капризов, во втором — Константин Окулов и Максим Шалунов. Обе шайбы были заброшены с интервалом в 141 секунду. Второй гол Робинсон забил в большинстве после того, как у хоккеистов СКА было зафиксировано нарушение численного состава.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;
Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;
Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.
Посмотреть видео второго гола Робинсона можно на официальном сайте КХЛ.