СКА — ЦСКА: гости отыгрались с 0:2, забросив дважды за две с половиной минуты

ЦСКА отыграл дефицит в две шайбы в ходе второго периода шестого матча финальной серии Западной конференции КХЛ со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Московская команда забросила две шайбы стараниями Мэта Робинсона. В первом случае защитнику ассистировали Андрей Светлаков и Кирилл Капризов, во втором — Константин Окулов и Максим Шалунов. Обе шайбы были заброшены с интервалом в 141 секунду. Второй гол Робинсон забил в большинстве после того, как у хоккеистов СКА было зафиксировано нарушение численного состава.

СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;

Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;

Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;

Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;

Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.

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Посмотреть видео второго гола Робинсона можно на официальном сайте КХЛ.