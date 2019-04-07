СКА — ЦСКА: судьи засчитали гол питерцев после 10-минутного просмотра

Судейская бригада шестого матча серии финала Западной конференции КХЛ с участием СКА и ЦСКА не стала отменять гол питерцев после просмотра повтора. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
При счёте 2:2 форвард СКА Никита Гусев реализовал большинство, но арбитры отправились смотреть эпизод на предмет паса рукой. После 10-минутного просмотра судьи не стали отменять гол.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов;
Хафизулин — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Белов — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов;
Зубарев, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Попов— Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;
Марченко — Науменков, Слепышев— Шалунов — Окулов;
Романов, Ртищев, Капризов— Светлаков — Мамин.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.