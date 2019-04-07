Бывший главный тренер «Чикаго» Кенневилль может возглавить «Флориду»

Бывший главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль может занять пост наставника «Флориды Пантерз». Об этом сообщает известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн.

По его информации, представители «Флориды» попросили у руководителей «Чикаго» разрешения на проведение переговоров с опытным специалистом. Кенневилль покинул клуб из Города ветров в ноябре 2018 года, «ястребы» должны выплатить ему ещё $ 6 млн по условиям контракта, который истечёт через год.



Сегодня, 7 апреля, руководство «пантер» отправило в отставку Боба Бугнера, занимавшего пост главного тренера на протяжении двух лет. Под его руководством команде так и не удалось попасть в плей-офф.



60-летний Кенневилль руководил «Чикаго» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ. Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.