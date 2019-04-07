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Робинсон — о первом голе: никогда не знаешь, какой бросок зайдёт

Робинсон — о первом голе: никогда не знаешь, какой бросок зайдёт
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился мнением о шестом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги со СКА (2:3, 3-3 в серии).

«У нас было тяжёлое начало, соперник повёл в счёте. Нам нужно было забросить в концовке, но не удалось. СКА смог реализовать большинство в третьем периоде, это и стало решающим.

Первый гол? Просто хотел попасть в створ. Это плей-офф, никогда не знаешь, какой бросок зайдёт. Чем больше мы бросаем по воротам, тем лучше.

Мы весь сезон боролись за то, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Вернёмся в Москву и хотим выиграть седьмой матч. Выигрываешь или отправляешься домой, будет важная игра», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео первого гола Робинсона можно на официальном сайте КХЛ.

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