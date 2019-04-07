Якупов: из-за долгих просмотров арбитров пришлось немного замёрзнуть

Нападающий СКА Наиль Якупов прокомментировал победу в матче с ЦСКА со счётом 3:2 в финале Западной конференции.



«Мы все понимали, что отступать было некуда. Надо идти вперёд. Мы к этому готовились летом, шли весь сезон. Неохота было проигрывать. Не забил с передачи Дацюка, потому что руки не как у Паши Дацюка.



ЦСКА не просто так забил, были наши ошибки. В целом во втором периоде мы действовали хорошо, играли у них в зоне. Переводили шайбу в зону атаки. Но они сделали наложения, пацаны устали. Отсюда пришли два быстрых гола. У нас было много удалений, но ребята справлялись, ловили шайбы на себя.



Из-за долгих просмотров пришлось немного замёрзнуть, хотя до этого были отрезки, когда игра долго шла без свистков. Плотников — боевой игрок, своей дракой он дал нам вдохновение. Никогда нигде он не уступит. Он сделал так, как посчитал нужным. В седьмой игре будет all in», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Запад равняется на Восток! СКА и ЦСКА выдали самый крутой матч в серии Пять голов, видеопросмотры, отменённое удаление и даже драка – в этой игре было всё! А исход «армейского» дерби решит седьмой матч.