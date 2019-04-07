«Баффало» отправил в отставку главного тренера Фила Хаусли

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт «клинков» со ссылкой на генерального менеджера команды Джейсона Боттерила.



По итогам нынешнего регулярного чемпионата «Баффало» занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 76 очков в 82 матчах.



55-летний Хаусли работал с «Баффало» с сезона-2017/18. За два года под его руководством команде не удалось ни разу попасть в плей-офф. В прошлом сезоне команда набрала 62 очка и заняла восьмое место в Атлантическом дивизионе.

В 2013 году Хаусли работал с молодёжной сборной США, которую привёл к золотым медалям на чемпионате мира в Уфе. В финале «звёздно-полосатые» обыграли шведов со счётом 3:1.