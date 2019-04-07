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Уилли Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелеса»

Уилли Дежарден покинул пост главного тренера «Лос-Анджелеса»
Хоккей / НХЛ

Наставник «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден покинул свой пост, информирует журналист Дэвид Пагнотта. В ближайшее время клуб найдёт нового тренера.

По итогам нынешнего сезона «короли», в составе которых выступает российский форвард Илья Ковальчук, заняли последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Калифорнии набрал 71 очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

Дежарден возглавил «Лос-Анджелес» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса, под руководством которого команда провалила начало регулярного чемпионата. В концовке сезона Ковальчук сообщил о том, что с приходом Дежардена у него практически не было шансов.

Одним из претендентов на вакантный пост называют бывшего тренера «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз» Тодда Маклеллана.

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