Херсли: всё, что было до седьмого матча с ЦСКА, уже не имеет значения

Защитник СКА Патрик Херсли прокомментировал победу со счётом 3:2 в шестой игре серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (3-3 в серии).



«Сейчас бы не хотел рассуждать, почему мы побеждали ЦСКА исключительно дома. Нас ждёт седьмой матч, понятно, что он в гостях, но всё, что было до этого, уже не имеет никакого значения. Ничего особенного не делали перед этим матчем, главное было выйти готовыми сражаться. Мы знали, что у ЦСКА хорошая команда и у нас хорошая команда. Я не знаю, почему мы упустили преимущество в две шайбы по ходу матча. И тяжело, и просто было вкатываться в игру по ходу серии с таким мощным соперником», — передаёт слова Херсли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.