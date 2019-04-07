Георгиев надеется сыграть на ЧМ-2019, участие Зибанеджада под вопросом

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев надеется получить приглашение в сборную России для подготовки к чемпионату мира, который состоится в Словакии. Об этом информирует североамериканский журналист Ларри Брукс.



В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провёл 33 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 14 побед. Александр отражал 91,4 % бросков и пропускал 2,91 шайбы за игру. Клуб из Нью-Йорка не сумел попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

Нападающий «синерубашечников» Мика Зибанеджад пока не уверен, сыграет ли за сборную Швеции на предстоящем турнире.



На чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

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