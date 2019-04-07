Брэди Шей и Крис Крайдер сыграют за сборную США на чемпионате мира — 2019

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэди Шей и нападающий «синерубашечников» Крис Крайдер выступят в составе сборной США на чемпионате мира — 2019 в Словакии. Об этом сообщает журналист Ларри Брукс.



В нынешнем сезоне 25-летний Шей провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «-4». 27-летний Крайдер провёл 79 матчей в регулярке, забросив 28 шайб и отдав 24 результативные передачи при показателе полезности «+4». Кроме того, приглашение в сборную Чехии получил нападающий Филип Хитил.



Сборная США попала в одну группу с Канадой, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

На предыдущем чемпионате мира сборная США завоевала бронзовые медали. В матче за 3-е место «звёздно-полосатые» обыграли канадцев со счётом 4:1.